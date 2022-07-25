Предъявите ваши документы. Как в ГАИ следят за ходом уборочной?

Новости Беларуси. В Минской области приступили к массовой уборке зерновых культур. Освоено около 32 тысяч гектаров, с каждого урожайность почти 50 центнеров, общий каравай составляет около 158 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Озимый ячмень убран на 95 % площадей. Это более 22 тысяч гектаров. Аграрии только наращивают темпы, не теряя качество. Комбайны работают в поле с раннего утра и допоздна. С сельхозпредприятиями активно взаимодействуют сотрудники ГАИ и МЧС. Проверяют агропромышленные комплексы, дежурят на полях.

Игорь Измер, инспектор ОГАИ Березинского РОВД:

Обращается внимание на то, чтобы комбайны при движении к полям с мест стоянки перевозили жатку в сложенном состоянии на прицепном устройстве. Также, чтобы вся агропромышленная техника была обозначена световозвращающими элементами.

Данила Данильченко, механизатор сельхозпредприятия «Погостский»:

Два года работал в роли помощника с отцом, в этом году получил права категории сельскохозяйственной техники, пошел самостоятельно на комбайн. Комбайн, можно сказать, новый – третий сезон. С 5 июля начался озимый ячмень, сегодня уже выехали на рапс. Площадь около 20-30 гектаров в день.