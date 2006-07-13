Предупрежден - значит защищен

В ближайшее время в Японии будет создана автоматическая система оповещения об опасности стихийного бедствия, ракетного нападения и террористических актов. Такое решение было принято правительством страны, передают информагентства.

Сообщение о пусках северокорейских ракет на прошлой неделе поступило в управления префектур с большим запозданием - почти через четыре часа после первого запуска, что вызвало много нареканий.

В настоящее время информация в правительственные органы о стихийных бедствиях и терактах поступает по факсам и телефонам. Новая автоматическая система будет посылать сигналы со спутников. Время доставки таких сообщений составит от 6 до 25 секунд. Каждое оповещение об опасности будет сопровождаться голосовым предупреждением, содержащим специальные рекомендации для населения.