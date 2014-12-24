Прямой эфир

Представители Комитета госконтроля Беларуси посетили Ждановичский детский дом в рамках акции «Наши дети»

24 декабря 2014 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эстафету благотворительной акции «Наши дети» принял Ждановичский детский дом. 24 декабря в гости к его воспитанникам приехали работники госконтроля.

Сейчас в этом учреждении проживают почти 30 ребят с особенностями психо-физического развития. В основном это маленькие дети, оставшиеся без попечения родителей.

В честь праздника малыши подготовили красочное новогоднее представление с песнями, театральными номерами и традиционными новогодними хороводами.

Детям вручили долгожданные сладкие подарки. Без внимания и заботы не остался ни один малыш. Помимо конфет и сладостей представители ведомства привезли с собой бытовую технику и музыкальный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Это уже стало традицией, что Комитет государственного контроля участвует в акции «Наши дети». Я выхожу отсюда с каким-то таким умиротворенным чувством. Прежде всего от увиденного и от осознания того, что эти дети не брошены, они чувствуют себя счастливыми. От того, что взрослые им дарят кусочек души и кусочек своего сердца.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Благотворительность # Леонид Анфимов

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Белорусы позаботятся о мире и благополучии на своей земле
24 декабря 2014 10:35

Александр Лукашенко: Белорусы позаботятся о мире и благополучии на своей земле

В Минске планируют залить 80 катков, 36 хоккейных площадок и организовать 16 лыжных трасс
24 декабря 2014 10:18

В Минске планируют залить 80 катков, 36 хоккейных площадок и организовать 16 лыжных трасс

Подготовка к Новому году: где и с кем будут отмечать Новый год «звёзды» телевидения?
24 декабря 2014 07:36

Подготовка к Новому году: где и с кем будут отмечать Новый год «звёзды» телевидения?