Представители Комитета госконтроля Беларуси посетили Ждановичский детский дом в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Эстафету благотворительной акции «Наши дети» принял Ждановичский детский дом. 24 декабря в гости к его воспитанникам приехали работники госконтроля.

Сейчас в этом учреждении проживают почти 30 ребят с особенностями психо-физического развития. В основном это маленькие дети, оставшиеся без попечения родителей.

В честь праздника малыши подготовили красочное новогоднее представление с песнями, театральными номерами и традиционными новогодними хороводами.

Детям вручили долгожданные сладкие подарки. Без внимания и заботы не остался ни один малыш. Помимо конфет и сладостей представители ведомства привезли с собой бытовую технику и музыкальный центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это уже стало традицией, что Комитет государственного контроля участвует в акции «Наши дети». Я выхожу отсюда с каким-то таким умиротворенным чувством. Прежде всего от увиденного и от осознания того, что эти дети не брошены, они чувствуют себя счастливыми. От того, что взрослые им дарят кусочек души и кусочек своего сердца.