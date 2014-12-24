Александр Лукашенко: Белорусы позаботятся о мире и благополучии на своей земле

Новости Беларуси. Белорусы позаботятся о мире и благополучии на своей земле. Об этом 24 декабря заявил Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике для детей республиканской акции «Наши дети».

Обращаясь к юным зрителям, глава государства подчеркнул, что каждый из них может сделать что-то хорошее для своей страны. Особенно учитывая, что наступающий год объявлен Годом молодежи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чтобы наша родина становилась богаче и краше, любите ее, связывайте с ней свое будущее. Ведь дом, который любят, обязательно становится более уютным, красивым и гостеприимным. Беларусь – это наш с вами общий дом, и мы должны сообща заботиться о нем, как о самом родном, дорогом месте на свете.

Вы знаете, совсем недавно, можно сказать, только что вернулся из Москвы. Красивая, все светится, сияет. Но я в очередной раз ловлю себя на мысли: через 5-6 часов мне хочется домой, в Беларусь, в Минск. Здесь уютно, здесь хорошо. Это наша земля. И мы каждый день, каждый час должны делать ее краше. А за вами, еще раз повторяю, будущее. Каждый из вас может сделать что-то хорошее для своей страны. Тем более, что наступающий год объявлен Годом молодежи, то есть это и ваш год.

Все вы, конечно, слышали крылатую фразу «спешите делать добро». И я призываю к этому не только взрослых, но и наших юных граждан. Сейчас самое время для добрых дел. Просто посмотрите вокруг, что и как можно сделать лучше. А мы, взрослые, обещаем вам, что позаботимся о мире и благополучии на нашей земле.

На главную елку страны приглашены около 2,5 тысяч детей со всех регионов.

Это ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, воспитанники детских интернатных учреждений, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

На празднование Рождества и Нового года в Минск также приехали дети из Вильнюсской гимназии Франциска Скорины.

Республиканская акция «Наши дети» проводится в стране ежегодно почти 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.