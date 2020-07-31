Председатель Крупского райисполкома: сделали всё для того, чтобы комфортно было жить людям

Новости Беларуси. Председатель Крупского райисполкома Анатолий Козел рассказал, как изменился район за последние десятилетия.

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:

За последние 15-20 лет огромный толчок в развитии региона.

В первую очередь регион наш сельскохозяйственный. На сегодня, я скажу, построено немало сельскохозяйственных объектов, проведены реконструкции животноводческих помещений, что позволило увеличить количество продукции сельскохозяйственного производства.

Развивается строительство. Мы построили уже два микрорайона, сейчас начали строить новый. Буквально через неделю мы сдаем новый дом 40-квартирный для многодетных семей. Многодетные семьи у нас жильем обеспечиваются своевременно, больше двух лет очередей нет. Естественно, это многоквартирное строительство. Не надо забывать о том, что у нас есть и индивидуальное строительство – каждый год 10-15 семей строят индивидуальные дома. Поддержка хорошая.