Полный запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси

Новости Беларуси. Температурный рекорд 60-летней давности побит в Беларуси 10 июля. Максимальные значения зафиксированы сразу на 11 метеостанциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни. На 12 июля синоптики объявили предпоследний уровень погодной опасности. Такие метеоусловия осложняют и пожароопасную ситуацию.

В 77 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Ограничения на посещение лесов ввели во всей Гродненской и Витебской областях, частях Минской и Гомельской. Полный запрет действует в 14 районах.

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте Минлесхоза. За нарушение правил грозит штраф до 675 рублей.