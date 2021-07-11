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Полный запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси

11 июля 2021 13:59
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Новости Беларуси. Температурный рекорд 60-летней давности побит в Беларуси 10 июля. Максимальные значения зафиксированы сразу на 11 метеостанциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полный запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси-1

Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни. На 12 июля синоптики объявили предпоследний уровень погодной опасности. Такие метеоусловия осложняют и пожароопасную ситуацию.

Полный запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси-4

В 77 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Ограничения на посещение лесов ввели во всей Гродненской и Витебской областях, частях Минской и Гомельской. Полный запрет действует в 14 районах.

Актуальную информацию можно отслеживать на сайте Минлесхоза. За нарушение правил грозит штраф до 675 рублей.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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