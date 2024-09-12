Нейронные связи начнут работать по-другому: как бороться с профессиональным выгоранием

Подъем по будильнику, бесконечные дедлайны и рабочий день от звонка до звонка. Провести всю жизнь на нелюбимой работе, радуясь два раз в месяц, когда приходит зарплата – страшный сон для любого взрослого человека. О том, смириться или искать что-то свое, как найти призвание и работу своей мечты, которая бы приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:

Тысячи людей во всем мире иногда с ужасом переживают воскресный вечер только потому, что воскресенье заканчивается и в понедельник на работу. По статистике, 80 % работников сталкиваются с синдромом профессионального выгорания. Ольга, почему так случается?