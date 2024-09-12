Прямой эфир

Нейронные связи начнут работать по-другому: как бороться с профессиональным выгоранием

12 сентября 2024 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подъем по будильнику, бесконечные дедлайны и рабочий день от звонка до звонка. Провести всю жизнь на нелюбимой работе, радуясь два раз в месяц, когда приходит зарплата – страшный сон для любого взрослого человека. О том, смириться или искать что-то свое, как найти призвание и работу своей мечты, которая бы приносила не только моральное, но и материальное удовлетворение, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущая ток-шоу:
Тысячи людей во всем мире иногда с ужасом переживают воскресный вечер только потому, что воскресенье заканчивается и в понедельник на работу. По статистике, 80 % работников сталкиваются с синдромом профессионального выгорания. Ольга, почему так случается?

Нейронные связи начнут работать по-другому: как бороться с профессиональным выгоранием-2

Ольга Кацер, психолог:
Потому что мы привыкли ходить на работу от звонка до звонка. У нас рутина на работе, рутина дома, мы очень часто забываем о себе. Мои рекомендации: добавить в свою жизнь хобби, спорт. Нет финансов на спорт – идите походите, прогуляйтесь. Проведите время с детьми, испеките что-то вместе с детьми. Если на работе у вас есть рутина, но у вас есть обед, не сидите вы в телефоне в свое обеденное время – прогуляйтесь, прочитайте книгу. Добавьте что-то в свою жизнь. То, чего у вас никогда не было – и ваши нейронные связи начнут работать по-другому.

Подробнее в видео.

# Психология

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве
12 сентября 2024 13:43

Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве

Какую ошибку совершают подростки при выборе профессии – ответила профориентолог
12 сентября 2024 13:41

Какую ошибку совершают подростки при выборе профессии – ответила профориентолог

Сотрудники Следственного комитета приняли присягу в свой профессиональный праздник
12 сентября 2024 13:41

Сотрудники Следственного комитета приняли присягу в свой профессиональный праздник