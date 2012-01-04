Предельную стоимость 1 кв. м. жилого дома, строящегося с государственной поддержкой, будет контролировать Министерство строительства и архитектуры

Новости Беларуси. Курс на новостройку. Правительство утвердило строительное задание на 2012 год. 4,2 млн.кв.м жилья — а это, при переводе в стандартные однушки, примерно 100 тысяч квартир — построят в стране.

Мария Плевако, начальник отдела жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Предусмотрено направить 7,5 триллионов льготных кредитных ресурсов на строительство жилья для нуждающихся. По постановлению предусмотрено строительство жилья для многодетных семей — более 2,5 тысяч семей будут обеспечены жильем социального назначения.

Причем при государственной поддержке нуждающимся в улучшении жилищных условий построят больше половины от всех запланированных на год квадратных метров. География строительных работ охватила все регионы. Для каждой области и столицы утверждены свои планы. Очевидно, распределение зависит от численности населения в регионе. Так, больше всего новостроек придется на Минск и Минскую область.

Строитель Артур Белик вместе с сыном идет не на работу, а на экскурсию — посмотреть на свою собственную квартиру, в которую вот-вот переедет. Строительство дома вышло на финишную прямую. Сейчас здесь ведутся последние приготовления.

Евгений Висловух, мастер СУ-39 Строительного треста № 9 Витебска:

Буквально неделя, и дом сдаётся в эксплуатацию. И сразу же заселяем жильцов. Остались обойные работы и полы.

Новоселы-2012 с нетерпением ждут, когда им вручат заветные ключи.

Новостройки растут, а вот рост цен, обещают в Министерстве архитектуры и строительства, будут сдерживать. Рациональная экономия коснется не качества, а разумного проектирования. Максимальное использование типовых проектов и проектов повторного применения. Более бюджетный вариант подберут и в пункте «благоустройство».

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Министерство регулирует индексы строительных и монтажных работ, которые ежемесячно применяются в ходе строительства. Также устанавливается разумный экономический баланс между теми затратами которые необходимо произвести и финансовыми возможностями граждан и государства.

Сдача дома, в котором уже скоро пропишется семья Белик, выпадает на первый квартал года. В госпланах же в 2012-м не только выполнить поставленные задачи, но и создать задел на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.