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Праздник выходного дня. Как в Минске прошёл проект «Праца маіх бацькоў»?

30 июля 2022 12:21
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Новости Беларуси. Праздник выходного дня для всей семьи. В Минске запустили новый проект и предлагают детям знакомиться с работой их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Праздник выходного дня. Как в Минске прошёл проект «Праца маіх бацькоў»?-1

30 июля ребятам предоставилась возможность побывать на одном из столичных предприятий. Помимо стандартной экскурсии, их ждала развлекательная программа сразу на нескольких интерактивных локациях. Восторг детей было не унять. Впрочем, совмещали приятное с полезным и взрослые.  

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители.  

Десятки семей и около сотни детей. Пилотный проект вызвал у столичных семей настоящий ажиотаж. Ведь подобные встречи вместе позволяют не только детям с малых лет узнать, что производят в стране, но поучиться этому на мастер-классах, а возможно, выбрать себе будущую профессию и сплотиться целыми коллективами.  

Праздник выходного дня. Как в Минске прошёл проект «Праца маіх бацькоў»?-4

Сегодня мы учим детей, как правильно нужно играть в аэрохоккей, как правильно ловить рыбку, если вы могли заметить, и играть в керлинг. Главное, что эти игры хорошо развивают моторику, как мелкую, так и крупную – любую, и логическое мышление детишек. Это очень важно.  
– Ребята, вам нравится?  
– Да. А еще я ему один гол забил, когда он проворонил.  

Праздник выходного дня. Как в Минске прошёл проект «Праца маіх бацькоў»?-7

Даниил Мацука:  
Я когда зашел в папин кабинет, там доска есть, компьютер, всякие развлекашки.  
– А раньше вообще был у папы на работе?  
– Да.  
– И как, хотел бы себе такую работу?  
– Да, сильно хотел.  

Праздник выходного дня. Как в Минске прошёл проект «Праца маіх бацькоў»?-10

Планируется, что подобные дни открытых дверей в Минске пройдут и на других предприятиях. Не исключено, что столичная инициатива найдет распространение и в регионах.  

# Дети и родители # общество # Даниил Мацука # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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