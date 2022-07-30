Праздник выходного дня. Как в Минске прошёл проект «Праца маіх бацькоў»?

Новости Беларуси. Праздник выходного дня для всей семьи. В Минске запустили новый проект и предлагают детям знакомиться с работой их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 июля ребятам предоставилась возможность побывать на одном из столичных предприятий. Помимо стандартной экскурсии, их ждала развлекательная программа сразу на нескольких интерактивных локациях. Восторг детей было не унять. Впрочем, совмещали приятное с полезным и взрослые.

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители.

Десятки семей и около сотни детей. Пилотный проект вызвал у столичных семей настоящий ажиотаж. Ведь подобные встречи вместе позволяют не только детям с малых лет узнать, что производят в стране, но поучиться этому на мастер-классах, а возможно, выбрать себе будущую профессию и сплотиться целыми коллективами.