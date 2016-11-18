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Праздник хлеборобов: областные «Дажынкі» пройдут в Логойске 18 ноября

18 ноября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Праздник хлеборобов 18 ноября отмечают в минском регионе. Областные «Дажынкі» пройдут в Логойске. Здесь подведут итоги сельскохозяйственного года. В городе будет организован фестиваль-ярмарка.

На празднике впервые представят гигантский валенок высотой 1 метр 10 сантиметров. Необычная обувь, к слову, претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Отметим, на проведение «Дажынкі» претендовали Дзержинск, Несвиж, Слуцк и Столбцы. Почетная миссия досталась Логойску. Именно Логойский район лидирует второй год подряд по темпам роста валового регионального продукта, в том числе и сельскохозяйственного производства. Поэтому праздник тружеников полей решили провести именно в этом городе, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Дожинки 2016

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