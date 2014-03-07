«Правят» ли миром современные женщины? Мнение белорусов

Новости Беларуси. Очаровательные, обаятельные, загадочные, самодостаточные, с деловой хваткой, общительные - мы такие разные, но нас объединяет время. Мы - женщины 21 века!

Мнение минчан:

Она целеустремленная, с кучей идей, знает, что хочет от жизни.

Женщина хорошо работает, у нее есть хватка своя. Это нормальное явление.

Женщина 21 века эмансипированная, потому что девушка хочет строить карьеру, сама зарабатывать деньги, быть независимой, но в то же время в современных девушках еще не умерла принцесса.

Принцесса, может, и не умерла, но вот обязанностей у ее величества уж точно прибавилось! Современная женщина образована, независима, и, несмотря на то, что достигнуть гендерного паритета в карьере нам сложнее, чем сильному полу, на каблуках мы поднимаемся по карьерной лестнице так же уверенно. Но мужчины – против!

Алевтина Грицышина, психолог:

Это не плохо, что женщина может быть самостоятельной, независимой, главное, чтобы это не перерастало в крайности. Потому что если рассматривать как крайность, когда женщина подчеркнуто независима, подчеркнуто самодостаточная, ей не нужен мужчина рядом или она показывает, что она все может сама, она способна с любой ситуацией справиться самостоятельно, такая женщина часто, к сожалению, обрекает себя на одиночество.

Неужели гендерная эмансипация далась нам такой ценой? Какая же она, и главное, чего хочет современная женщина?

Александра Тылец, редактор женского глянцевого журнала:

Понятно, что сейчас мы чаще проводим свободное время в инстаграме, чем за вышивкой, как это делали наши бабушки, но на самом деле мы мало чем отличаемся от них. Потому что каждая женщина хочет быть любимой и хочет отдавать свою любовь.

Для чего же тогда карьера, спросите вы? Все мы хотим восхищения и уважения, заботы и... наотрез отказываемся называться слабым полом!

Александра Тылец, редактор женского глянцевого журнала:

Пусть принято считать, что сила женщины в заключается в ее слабости, позволю себе вслед за Фаиной Раневской с этим не согласиться, потому что женщины - это не слабый пол. Слабый пол - это гнилые доски!

А мы поздравляем всех белорусских женщин, слабых и уверенных, трогательных и строгих, независимых и забавных, милых и восхитительных. Девушки, помните...

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

...пока существует праздник 8 марта, миром правят женщины!