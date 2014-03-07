Министры МВД и МЧС посетили показательные выступления сотрудников

Новости Беларуси. Служить городу. 6 марта в столице состоялся традиционный гарнизонный инструктаж подразделений будущих хранителей правопорядка.

Впервые подобное мероприятие провели совместно с МЧС. Задержать преступника, который находится в розыске, спуститься с высоты в 50 м за полминуты и потушить пожар в замкнутом пространстве — такому мастерству можно только позавидовать.

Инструктаж стал поводом наградить лучших в своей профессии почетными знаками, благодарностями и грамотами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Это традиция, которую мы ввели в практику совсем недавно и считаем, что такой элемент в служебной деятельности, как гарнизонный развод, позволяет, во-первых, продемонстрировать наши умения, навыки, нашу способность к охране общественного порядка. И, естественное, дисциплинирует личный состав.

Владимир Ващенко, министр по ЧС Республики Беларусь:

Это послужит в дальнейшему нашему сплачиванию, боевому сплачиванию.