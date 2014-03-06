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Жены послов в Беларуси посетили праздничное мероприятие к 8 марта

06 марта 2014 19:39
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Новости Беларуси. В преддверии женского праздника. 6 марта прошла традиционная встреча с супругами глав дипмиссий и представительств международных организаций по случаю Дня женщин. Состоялась она на одной из ведущих кондитерских фабрик страны. Своеобразным предпраздничным подарком стала экскурсия по предприятию. Гости познакомились с историей производства кондитерских изделий в нашей стране, а также посетили новые цеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марта Ярошевич, супруга главы дипломатического представительства Республики Польша в Республике Беларусь:
Самые хорошие впечатления — запах. Очень красивый запах шоколада. Мои дети очень любят эти конфеты. Я не уверена в новых сортах, но старые сорта  у вас, наверное, самые хорошие.    

Ольга Ганева, супруга главы дипломатического представительства Республики Болгария в Республике Беларусь:
Все чисто, аккуратно и вкусно.  

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Республики Беларусь:
Например, моя жизнь не проходит ни дня без шоколада. Каждый день я хотя бы  одну конфету употребляю в пищу, потому что, мне кажется, что действительно она дает столько радости, столько счастья и помогает работать. В моей работе, которая требует каких-то нервных переживаний, шоколад — это спасение. Поэтому мне показалось, что именно  в этот праздник, 8 марта, в Международный женский день, будет приятно женщинам увидеть, как производится их любимое лакомство.  

# общество # 8 Марта

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