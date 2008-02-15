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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 2008 09:07
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Именно в этот день в 1989 году советские войска покинули Афганистан.В течение десяти лет там проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси. Погибли более 770 наших земляков, 11 пропали без вести, тысячи получили ранения. Сейчас в республике проживают около 24 тысяч воинов-интернационалистов.

Торжества, посвященные этим событиям, проходят сегодня в Минске. Центральным из них стала церемония возложения венков и цветов к мемориалу на острове Мужества и Скорби.

В ходе нее было зачитано обращение президента Беларуси Александра Лукашенко к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане. Почтить память погибших на остров слез пришли представители руководства Министерства обороны, Госпогранкомитета, ветеранских организаций, администрации города, а также ветераны афганской войны, жители столицы.
# общество

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