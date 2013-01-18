Музей ледяных скульптур под открытым небом открылся в центре Витебска

Новости Беларуси. И пусть весна подождет. На это надеются участники конкурса ледяных скульптур. Своеобразный музей под открытым небом 18 января украсил центр Витебска. Для создания ледяных произведений понадобилось два морозных дня, около 15 тонн снега и множество столярных инструментов.

Настоящих Крещенских морозов понадобилось дождаться ледяных дел мастерам. Второй день на холоде в руках скульпторов «горит работа». Они возводят самую недолговечную городскую достопримечательность.

На аллее ледовых скульптур год от года все более сложные композиции. 2-метровый Дед Мороз, золотые рыбки, голубь мира и даже пароход. На прозрачные скульптуры ушло 15 тонн озерного льда. В этом году не весь материал кристально чистый, что привнесло особую художественную деталь

Артем Санько, студент Витебского государственного университета им П. М. Машерова:

Сама природа сделала так: лед замерз и внутри водоросли получились. И это очень красиво.

Участники свое мастерство оттачивают раз в году. В жизни они обычные скульпторы, художники и резчики по дереву. Столярные инструменты в ход идут и здесь: шпатели, стамески, ножи, топоры и бензопилы.

Творцы ледяных фигур лед сравнивают с деревом, а если конкретнее, с липой. Студент Артем работал с разными материалами. Для льда у него своя аналогия.

Артем Санько, студент Витебского государственного университета им П. М. Машерова:

Он похож на замерзшее сливочное масло, которое очень замерзло, и у него нет ни текстуры, ни фактуры. Можно только сделать самому и текстуру, и фактуру, можно очень гладко выгладить, а можно сделать какие-то мелкие детали.

Кажущиеся цельными скульптуры клеили из ледяных глыб. Вместо цемента – снег и вода. Запас прочности есть. На морозе выдержат и человеческий вес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Маковеев, учащийся Витебского государственного индустриально-строительного колледжа:

Все глыбы между собой смораживаем, смешиваем воду со снегом вместо раствора. Один блок, потом смесь, второй.

Если какая-то деталь в процессе откололась, реанимировать шедевр можно так же. Потому готовое ледяное произведение от первоначального эскиза порой отличается.

Петр Шпаков, преподаватель Витебского государственного технологического колледжа:

Учитывая особенности материала, приходится изменять что-то на ходу. Задумка в голове, а материал тоже диктует свою форму.

Последний штрих – обработка феном для блеска. Создатели ледяных скульптур надеются, что их творения сохранятся до весны. Оттепель – главная угроза для этой ускользающей красоты.