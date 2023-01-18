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Правительство запустило чат-бот для обращений граждан

18 января 2023 12:55
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Новости Беларуси. Услышать каждого и ускорить решение проблем. Правительство запустило чат-бот для обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство запустило чат-бот для обращений граждан-1

Поступившие через мессенджер Telegram конкретные вопросы граждан, района, отдельной школы или предприятия не останутся без внимания. Прямая связь в режиме 24/7 – абсолютно новая инициатива Совета министров.

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# Прием граждан # общество # Фотофакт

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