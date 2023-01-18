Новости Беларуси. Услышать каждого и ускорить решение проблем. Правительство запустило чат-бот для обращений граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступившие через мессенджер Telegram конкретные вопросы граждан, района, отдельной школы или предприятия не останутся без внимания. Прямая связь в режиме 24/7 – абсолютно новая инициатива Совета министров.