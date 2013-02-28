Прада будет спасать людей: У Витебского подразделения МЧС появился новый «сотрудник»

Новости Беларуси. Четвероногий спасатель пополнил ряды Витебского подразделения МЧС. Здесь взялись за создание кинологической службы. Первым бойцом стала 3-месячная Прада — палевый лабрадор. Ее острый нюх поможет при поисках заблудившихся в лесу. Щенок уже стал любимцем всего аварийно-спасательного отряда.

Сейчас для Прады строят специальный вольер. Летом она отправится на свои первые сборы. А пока собака проходит курс молодого бойца: учится выполнять первые команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Семченко, инспектор-кинолог пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» Витебского областного управления МЧС:

Лабрадоры – самые популярные в поисковой службе собаки, потому что очень легко поддаются дрессировке и апортирование предметов у них уже в крови, как у охотничьей собаки. Именно эта собака будет совершать поиск людей, которые потерялись в лесу.