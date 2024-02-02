Пожарное депо появится в одном из микрорайонов Гродно

В Гродно строят новую пожарную аварийно-спасательную часть. Работы завершатся в ближайшие месяцы. Депо появится на севере города, где сейчас идет активное строительство многоэтажек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе в Грандичах будут жить не менее 60 тысяч человек. Поэтому новая пожарная часть необходима. Так спасатели смогут еще оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации. Депо разместится на месте бывшей воинской части. Здания уже возведены, коммуникации проложены, ведется внутренняя отделка. Всего на объект было выделено около 8,5 миллиона рублей.

Павел Денисевич, первый заместитель начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Сердце части составляет гараж у нас, где находится техника боевого расчета, вокруг него уже скомпонованы и служебные помещения, бытовые помещения. Это пункт связи части, куда приходят сообщения из центра оперативного управления на отправку техники, комната отдыха личного состава, комната психологической разгрузки, учебные классы, спальное помещение. Спортивный зал, учебная башня для проведения занятий с лестницами и по аварийно-спасательной подготовке.