«Поём вживую». Инклюзивную концертную программу представили в центре дополнительного образования «Контакт»

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но с безграничным желанием творить. Международному дню инвалидов в Минске посвятили большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но с безграничным желанием творить. Международному дню инвалидов в Минске посвятили большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцену вышли дети с особенностями психофизического развития, которых объединяет центр дополнительного образования «Контакт». Для воспитанников вокальной студии «Все таланты» выступление перед многочисленной публикой стало удачным дебютом. Ребята с нарушением зрения исполнили песни о дружбе, детстве и семье.
Светлана Бабич, педагог дополнительного образования центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:
Мы презентуем в этом году новую программу абсолютно, мы поем вживую. Пусть иногда не все получается. Есть дети, которые не хотели в том году вообще с микрофоном отдельно петь, сейчас они с удовольствием поют отдельно. У нас есть песни, в которых буквально каждый человек выступает солистом.
Елена Липень, директор центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:
В нашем учреждении занимаются детки, которые требуют особого внимания. Уже более 20 лет наши педагоги опытные, мы уже можем поделиться опытом по этому направлению. Естественно, чтобы узнали другие о нашей работе, узнали наши учащиеся, помимо этих детей, особенной заботы, мы проводим такие мероприятия, в которых участвуют все: и родители, и дети, и педагоги.
Сейчас в центре «Контакт» занимаются более 3 тысяч детей, часть из которых имеет особенности психофизического развития. К каждому ребенку здесь индивидуальный подход. В кружках ребята занимаются творчеством и рукоделием, общаются со сверстниками. Ну и как же без позитивных эмоций.