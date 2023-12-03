«Поём вживую». Инклюзивную концертную программу представили в центре дополнительного образования «Контакт»

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но с безграничным желанием творить. Международному дню инвалидов в Минске посвятили большой концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену вышли дети с особенностями психофизического развития, которых объединяет центр дополнительного образования «Контакт». Для воспитанников вокальной студии «Все таланты» выступление перед многочисленной публикой стало удачным дебютом. Ребята с нарушением зрения исполнили песни о дружбе, детстве и семье.

Светлана Бабич, педагог дополнительного образования центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:

Мы презентуем в этом году новую программу абсолютно, мы поем вживую. Пусть иногда не все получается. Есть дети, которые не хотели в том году вообще с микрофоном отдельно петь, сейчас они с удовольствием поют отдельно. У нас есть песни, в которых буквально каждый человек выступает солистом.