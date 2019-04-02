«Появляются новые вещи, лишние деньги»: как вычислить вовлечение ребенка в наркоторговлю?

Екатерина Шелегова, заместитель начальника 1-го управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД РБ: Проблема с незаконным оборотом наркотиков, в целом, никогда не была простой. И ситуация в этой сфере остаётся достаточно опасной. Опасной для детей, подростков, родителей.

Как заманивают на эту опасную дорогу?

Екатерина Шелегова:

К сожалению, на первом этапе попадаются именно те, кого назвали «расходным материалом», то есть те, кто раскладывает закладки. Наших детей заманивают привлекательными объявлениями, обещаниями колоссальных заработков. Причем используются нередко психологические приёмы – обещание творческой работы, командировки, карьерного роста. Распространяются через социальные сети.

Все мы прекрасно знаем, что Интернет стал основной площадкой для общения для наших детей. Это и студенты, и более взрослые люди, которые осознанно идут на шаг по раскладыванию психоактивных веществ.

Идут на такое дело сознательно или, не понимая, о чём идет речь?

Екатерина Шелегова:

Последние примеры задержания говорят о том, что люди идут на это абсолютно сознательно. Они осознают, чем они будут заниматься. И если несколько лет назад организаторы интернет-площадок каким-то образом вуалировали истинные цели того, чем придётся заниматься, то на сегодня абсолютно открыто они говорят о том, что да, это работа закладчика, закладывать необходимо запрещённые к обороту вещества.

Заработок обещают лёгкий: ну что такое – разложить закладки?! Только они не понимают, что как только ты взял в руки наркотик, то уже уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы.

Многие дети, наверное, думают, что пока не исполнилось 18 лет, ничего не будет.

Екатерина Шелегова:

В нашей стране уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет за незаконный оборот наркотиков. Мы вместе с вами должны проводить вот такую информационную работу. И я знаю, что сейчас нас, в основной массе, смотрят родители тех детей, которые могут быть вовлечены. Хотя, наверное, от этой проблемы не застрахован практически никто. Мы не можем сказать, что там либо дети из обеспеченных семей или малообеспеченных. Самая главная ошибка, которую совершают все те, кто попадает на эти уловки: «Это случится со всеми, с кем угодно, только не со мной. Я же умный, я же хитрый».

По нашей статистике, закладчик может работать в таком качестве от недели до 3 месяцев. Не больше, и затем он, в любом, случае попадает в руки правоохранителей. Поэтому деятельность эта очень опасная и связываться с ней – это огромные риски.

Можете ли вы рассказать, какими способами вычисляют закладчиков?

Екатерина Шелегова:

Подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми созданы и функционируют достаточно успешно уже в течение 5 лет –интернет-разведка, которые постоянно осуществляют мониторинг тех интернет-площадок, которые распространяют информацию о незаконном обороте. В прошлом году был ограничен доступ к 152 таким интернет-площадкам. В этом году работа продолжается и будет продолжаться. Более того, у нас достаточно инструментов для того, чтобы предотвращать деятельность как здесь – на территории Республики Беларусь, так и общаться с нашими коллегами за рубежом.

На что должны обратить внимание родители, чтобы предотвратить вовлечение их детей в наркоторговлю?

Екатерина Шелегова:

Необходимо обращать внимание на то, с кем и как общается, и какие социальные сети использует ребёнок. Поскольку такая всплывающая реклама может появиться где угодно. Даже во время компьютерной игры, если предусмотрена возможность чата между участниками, может появляться такое сообщение с предложением о заработке. Поэтому здесь необходимо проявлять бдительность и наблюдать за тем, как и с кем общается ребёнок.