Вашингтон ожидает, что Украина подпишет мирное соглашение до 27 ноября. После этого подготовленные документы должны быть переданы Москве, а сам процесс урегулирования, если он не сорвется, может завершиться уже к началу декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако Зеленский, которого не устраивает мирный план, может саботировать заключение мирной сделки. Он заявил, что рассчитывает поговорить об этом с Дональдом Трампом в ближайшие дни. Напомним, план из 28 пунктов накануне был одобрен в Белом доме. Проект мирного соглашения передан Зеленскому.

Дэниел Дрисколл, министр армии США:

Армия Соединенных Штатов, вероятно, если бы я вернулся на 20 или 30 лет назад, не посылали бы наших четырех лучших людей куда-либо для чего-то подобного. Однако сейчас на кону судьба не только Украины, но и всего континента.

В Вашингтоне подчеркнули, что контакт идет сразу по двум направлениям – переговоры ведут и с Москвой, и с Киевом. Основные пункты мирного плана включают снятие антироссийских санкций, отказ Украины от вступления в НАТО, де-факто контроль России над тремя областями, ограничения численности ВСУ, а также проведение выборов в Украине через 100 дней после окончания конфликта.