Повстанцы Калиновского, фашисты, туристы: кто и когда обитал в бывшем монастыре бернардинцев в Минске

Знакомое минчанам здание в историческом центре столицы, на улице Кирилла и Мефодия.

Сегодня это – уютная гостиница. А в 1624 году на её месте находился мужской монастырь бернардинцев, который просуществовал до XIX века. Он занимал целый квартал и включал в себя костёл Святого Иосифа.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Для Мінска гісторыя гэтага манастыра пачынаецца у сярэдзіне XVII стагоддзя, калі стараста запрасіў сюды манахаў бернардынаў і падарыў ім драўляны дом. Гэта быў 1618 год. Праз 14 з нечым год і драўляны дом манастрыскі, і касцел, які успелі пры ім збудаваць, згараюць. Натуральна, бернардыны ўжо абжыліся, надзел зямлі за імі. І яны атрымліваюць неўзабаве дазвол віленскага епіскапа на будаўніцтва каменнай святыні, каменнага храма і адпаведнага каменнага кляштара манастрыскага корпуса.

В те непростые времена пожары случались довольно часто и представляли большую опасность для города. Минск горел неоднократно, но каждый раз монастырь, буквально из пепла, возрождался заново. В 1752 году, после очередного восстановления после пожара, здание приобрело черты барокко. В процессе современной реставрации удалось сохранить все архитектурные элементы XIX века.

Ольга Пикта, начальник отдела маркетинга отеля:

Вы видите, что здесь максимально старались сохранить архитектуру. Вот эти сводчатые потолки, сделать кладку, максимально похожую на оригинал.

А также вы можете заметить, что здесь выступают даже камни, которые здесь были изначально. Их тоже старались максимально сохранить, оформить. Чтобы это всё смотрелось. Чтобы люди видели, что присутствует история города.

Через дорогу от мужского монастыря находился женский. После восстания Кастуся Калиновского они были закрыты. Мужскую обитель переделали под тюрьму для повстанцев.

Валентина Короткина:

Так, напрыклад, тут знаходзілася ў зняволенні дачка Вінцента Дуніна-Марцінкевіча, Камілла, сыны Эдварда Ваньковіча, які жыў тут жа, на суседнем падворку. Месца для мінчан таго часу вельмі трагічнае. То бок, тыя, хто падтрымліваў паўстанне, не падпускаліся у гэты раён горада. Пасля завяршэння судовых спраў над паўстанцамі, будынак быў перадаздены гарадскому архіву. І ўжо з сярэдзіны XIX стагоддзя, з 1864 года тут размяшчаўся архіў гарадской думы.

В о время реконструкции в нескольких местах здания были обнаружены старинные фрески. Часть их отреставрировали. А часть, для сравнения, оставили в изначальном виде. Сейчас они находятся под специальным стеклом и привлекают любопытные взоры посетителей отеля.

Ольга Пикта:

В подобных рамках на стенах по всему отелю вы можете увидеть оригинальные фрески, которые сохранились. Их вырезали уже со стен и вставляли под стекло, чтобы наши гости могли посмотреть, как выглядел декор здания изначально.

В 1918 году в здании монастыря располагались немецкие военные. Во время Великой Отечественной войны на этой территории дислоцировались отряды вермахта. После освобождения Минска постройки монастыря перешли в распоряжение прокуратуры и военной комендатуры.

Валентина Короткина:

І далей ўжо гісторыя гэтых будынкаў была больш пакручастай. У самім касцёле размяшчаюць архіў, архівам ён служыць і па сёння. У савецкі час там былі ваеннага ведамства архівы, пракуратуры. Пасля архіў Музея навуковай дакументацыі. І на сёння там таксама размяшчаецца архіў – Музей гісторыі беларускай літаратуры, які, па сутнасці, музеем не з’яўляецца, прыйсці туды немагчыма, але менавіта архіўныя дакументы там захоўваюцца.

Все 48 номеров – это бывшие кельи. А самым таинственным местом отеля считается так называемая комната Монаха. На старинных планах монастыря это помещение вовсе не значилось, его обнаружили во время реставрации.

Именно из этой комнаты берут своё начало подземные ходы под Верхним городом.

По легенде, время от времени здесь появляется призрак монаха, который бродит по подземельям. Интернет пестрит информаций о призраках, странных снах, которые видят постояльцы отеля, технике, работающей с перебоями. Свои исследования в этом здании даже проводили уфологи. Но, по словам сотрудников гостиницы, ничего аномального обнаружено не было.