Посол Великобритании в Беларуси: мы очень благодарны народу Беларуси за оказанную поддержку

Новости Беларуси. Книга соболезнований в связи с терактом на стадионе в Манчестере открылась 24 мая в посольстве Великобритании в Минске. Слова скорби и поддержки оставляют как простые белорусы, так и представители дипмиссий других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Мы очень благодарны народу Беларуси за оказанную поддержку. В посольство еще вчера начали приносить цветы. Это было очень трогательно. Также мы получили соболезнования от глав государства, от лица белорусского народа, которые были посланы ее величеству королеве. Большое спасибо за это.

Двери посольства будут открыты и 25 мая. Выразить слова сочувствия может каждый желающий. Книга соболезнований будет доступна с 11.00 до 13.00, а также с 14.00 до 16.30.