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МИД: белорусы не пострадали при теракте в Манчестере

24 мая 2017 10:59
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Новости Беларуси. Белорусов среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет. Окончательные данные сообщили в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве нашим гражданам, которые находятся в Манчестере, рекомендовали следовать указаниям местных властей и не посещать место инцидента.

В Великобритании действует максимальный, критический, уровень террористической угрозы. Как долго он продлится, пока не сообщается. Для обеспечения безопасности выведены дополнительные силы. Несколько часов назад в МВД страны сообщили, что исполнитель теракта действовал не один.

# общество # Теракт в Манчестере

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