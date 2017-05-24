МИД: белорусы не пострадали при теракте в Манчестере

Новости Беларуси. Белорусов среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет. Окончательные данные сообщили в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве нашим гражданам, которые находятся в Манчестере, рекомендовали следовать указаниям местных властей и не посещать место инцидента.

В Великобритании действует максимальный, критический, уровень террористической угрозы. Как долго он продлится, пока не сообщается. Для обеспечения безопасности выведены дополнительные силы. Несколько часов назад в МВД страны сообщили, что исполнитель теракта действовал не один.