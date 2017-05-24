Финансовая милиция пресекла теневой канал поставки санкционной продукции: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Теневой канал поставки санкционной продукции пресекли в Беларуси. Спецоперацию провела финансовая милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оперативники установили: 5 белорусских предпринимателей на протяжении двух лет оформляли на таможне грузы из Евросоюза – овощи и фрукты – запрещенные для ввоза на территорию России. Таким образом прошло 600 машин с товаром.
За эту услугу бизнесмены получили более миллиона рублей от российских заказчиков. Они и были организаторами преступной схемы.
Александр Черезов, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску:
Белорусская сторона занималась таможенной очисткой. И якобы выпускала эту продукцию в свободное обращение на териитории Республики Беларусь. Фактически автомобили с грузом после таможни доставлялись до российской границы, переходили границу и уходили для реализации на территорию России. Все подозреваемые задержаны. Ведутся первоначальные следственные действия, в ходе которых уже изъято более 100 тысяч долларов.
Сотрудники Департамента финансовых расследований пресекли незаконный возврат НДС из бюджета. Сумма, поступившая предпринимателям, составила более 330 тысяч долларов. В настоящее время счета заблокированы. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.