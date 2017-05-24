Финансовая милиция пресекла теневой канал поставки санкционной продукции: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Теневой канал поставки санкционной продукции пресекли в Беларуси. Спецоперацию провела финансовая милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники установили: 5 белорусских предпринимателей на протяжении двух лет оформляли на таможне грузы из Евросоюза – овощи и фрукты – запрещенные для ввоза на территорию России. Таким образом прошло 600 машин с товаром.

За эту услугу бизнесмены получили более миллиона рублей от российских заказчиков. Они и были организаторами преступной схемы.