Посол Китая в Беларуси: «В тарифных и торговых войнах нет победителей»

Отказаться от ошибочной практики силового давления и решать проблемы через диалог на основе равенства. К этому США призывает Китай, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Беларуси, как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол подробно изложил позицию относительно злоупотреблений таможенными тарифами со стороны Вашингтона. И подчеркнул, что такая экономическая травля грубо нарушает законные права и интересы не только Китая, но всех государств. К тому же действия серьезно противоречат нормам ВТО, подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизируют глобальный экономический порядок.