Отказаться от ошибочной практики силового давления и решать проблемы через диалог на основе равенства. К этому США призывает Китай, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Беларуси, как сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посол подробно изложил позицию относительно злоупотреблений таможенными тарифами со стороны Вашингтона. И подчеркнул, что такая экономическая травля грубо нарушает законные права и интересы не только Китая, но всех государств. К тому же действия серьезно противоречат нормам ВТО, подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизируют глобальный экономический порядок.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
В тарифных и торговых войнах нет победителей, а действия США вредят как другим, так и самим себе. Будучи ответственной державой, Китай незамедлительно принял необходимые ответные меры и опубликовал позицию китайского правительства по противодействию злоупотреблению тарифами со стороны США.
Мы продолжим принимать необходимые меры для защиты своих законных интересов и призываем США отказаться от ошибочной практики силового давления и решать проблемы через диалог на основе равенства, уважения и взаимной выгоды.
Китай готов совместно со всем международным сообществом, включая Беларусь, расширять открытость и сотрудничество, добиваться взаимовыгодных результатов и совместно отстаивать нормы международной торговли, справедливость и беспристрастность.
О сотрудничестве государств шанхайской семьи говорили сегодня в Белорусском институте стратегических исследований. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в нашей стране выступил с тематической лекцией.