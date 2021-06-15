«Посмотрели, как раньше жили моряки». Что показали белорусским военным в Новороссийске?

Новости Беларуси. «Славянское братство» вышло за пределы учебных границ. Белорусским военным дали возможность ознакомиться с достопримечательностями Новороссийска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших административных центров Краснодарского края, развивающийся портовый город. Однако в годы войны на этой земле пролилось немало крови.

Белорусы посетили мемориальный комплекс на площади Героев, где отдали дань памяти советским солдатам. О страшных событиях военных лет в городе-герое напоминают десятки памятников, самый известный из которых – мемориал «Малая земля». В феврале 43-го на этом месте у побережья Черного моря высадился отряд десантников и захватил важнейший плацдарм, который сыграл важную роль в освобождении Новороссийска. У этого памятника также побывали белорусские военные.

Алексей Лосев, механик-водитель БТР-80:

Конечно, нужно познакомиться с историей города, посмотреть достопримечательности. Сегодня побыли на экскурсии на корабле, посмотрели, как раньше жили моряки, быт их, познакомились с вооружением, техникой. Мне очень понравилось, очень приятный город, морской, курортный, приятно прогуляться. Приятные впечатления, тренировки тоже, приятно было поездить, потренироваться с россиянами, что-то новое для себя узнать.