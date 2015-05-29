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Последний звонок прозвенит в школах Беларуси 30 мая

29 мая 2015 11:27
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Праздник уходящего детства. Уже завтра тысячи мальчишек и девчонок скажут школе «до свидания».  У выпускников тщательная подготовка к последнему звонку: тренировки нестареющего вальса, современного флеш-моба и благодарственных слов.

Впереди выпускников ждут школьные экзамены и проверка на прочность - централизованное тестирование и поступление в выбранный ВУЗ.

Не за горами и самое приятное - выпускной вечер, встреча рассвета и песни до утра.  Подготовка к долгожданному событию начинается чуть ли не за год. В каких же нарядах на своем первом балу выпускницы станут выглядеть как  принцессы, а выпускники  как галантные кавалеры?  

Как быстро школьные годы чудесные летят не только для школьников, но и для самих учителей. Они порой сердились за  несделанные домашние задания, сорванные уроки и списанные  контрольные. А сегодня в последние школьные дни своих выпускников от всей души желают им счастливого жизненного пути.        

# общество # Фотофакт # Последний звонок # Илья Терещук # Владислава Чиж # Никита Драницкий # Эллина Минкевич # Милана Мягких

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