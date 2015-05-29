Последний звонок прозвенит в школах Беларуси 30 мая

Праздник уходящего детства. Уже завтра тысячи мальчишек и девчонок скажут школе «до свидания». У выпускников тщательная подготовка к последнему звонку: тренировки нестареющего вальса, современного флеш-моба и благодарственных слов.

Впереди выпускников ждут школьные экзамены и проверка на прочность - централизованное тестирование и поступление в выбранный ВУЗ.

Не за горами и самое приятное - выпускной вечер, встреча рассвета и песни до утра. Подготовка к долгожданному событию начинается чуть ли не за год. В каких же нарядах на своем первом балу выпускницы станут выглядеть как принцессы, а выпускники как галантные кавалеры?

Как быстро школьные годы чудесные летят не только для школьников, но и для самих учителей. Они порой сердились за несделанные домашние задания, сорванные уроки и списанные контрольные. А сегодня в последние школьные дни своих выпускников от всей души желают им счастливого жизненного пути.