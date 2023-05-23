Последний звонок – начались мероприятия, посвящённые завершению учебного года

Новости Беларуси. Последний звонок. Основные мероприятия в честь завершения учебного года начинаются. Уже 23 мая в Лиде состоится республиканский праздник для выпускников 11-х классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 700 талантливых юношей и девушек. От каждой области и Минска – по 100 человек. Их встречают площадки древнего города, который в 2023 году отмечает 700-летие.