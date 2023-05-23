Последний звонок – начались мероприятия, посвящённые завершению учебного года

Новости Беларуси. Последний звонок. Основные мероприятия в честь завершения учебного года начинаются. Уже 23 мая в Лиде состоится республиканский праздник для выпускников 11-х классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 700 талантливых юношей и девушек. От каждой области и Минска – по 100 человек. Их встречают площадки древнего города, который в 2023 году отмечает 700-летие.
Кульминация торжеств – школьная линейка. Здесь наградят отличившихся выпускников средних школ 2023 года. А это победители и призеры олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, молодежные активисты. Шествие по улицам Лиды завершится возложением цветов к Кургану Бессмертия. В полночь небо над городом раскрасит праздничный фейерверк, но сначала пройдет молодежная дискотека с концертом звезд белорусской эстрады, чтобы последний звонок надолго запомнился всем его участникам.