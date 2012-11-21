После капремонта дома на Голодеда в Минске жильцов несколько месяцев заливает водой

Новости Беларуси. Нередко работы по капитальному ремонту превращаются в медленное разрушение. Так, жильцы одного из домов по улице Голодеда в столице уже несколько месяцев сражаются с последствиями «такого» ремонта.

Когда Трафименковы делали в квартире дорогостоящий ремонт, не могли предположить, что спустя всего лишь год будут проводить у себя дома такой экскурс. От таких ламбрекенов из плесени у младшего сына началась аллергия. Елена с двумя детьми была вынуждена спасаться бегством. Две недели жили у бабушки.

Елена Трафименкова:

В понедельник они бегали, когда ливень шел, в резиновых сапогах и с зонтиками, потому что вся квартира у нас была залита. Шкаф залит, он начал уже трескаться. На кровать капало, мы сушили матрас.

С коммунальными службами общались регулярно. Вот учитель методично выкладывает акты в хронологии. Но об этом позже.

Елена Трафименкова:

Вот они мне написали 5 актов о нашем затекании. Никаких изменений с этого я не имею. Первый акт у нас был написан 24 сентября. На мой вопрос, когда прекратится течь, у меня двое детей, они сказали, что когда прекратися, они не знают, у них нет средств на данный момент.

Половые тряпки, тазики, ведра - все это стоит наготове. Ждет новых потопов.

Потолочная лепнина из сырой штукатурки — это интерьер квартиры напротив. Последние три месяца Надежда Кулик опасается не только за свое здоровье, но и за жизнь. Мы тоже не стали экспериментировать с искрящей проводкой.

Надежда Кулик:

Я свет боюсь включать, потому что оно замкнет.

Жильцы недоумевают: как можно было затевать ремонт, не уложив при этом кровлю, не сделав ливневые стоки. Об этой проблеме дома по улице Голодеда в ЖРЭО Заводского района столицы знают. Видели картину и в «ливневый» период. Однако все что могут — посочувствовать, все «бумажные» формальности оформлены. Здесь нашей съемочной группе ответили и на главный вопрос: кто будет возмещать ущерб и когда дом все же отремонтируют.

Татьяна Шиляева, главный инженер ЖРЭО Заводского района Минска:

Работы сделаны неудовлетворительно, в настоящее время договор субподряда расторгается с ними. Генподрядчик ищет новую подрядную организацию на выполнение ремонтной кровли. Те квартиры, которые были залиты, защитное мероприятие Минскремстрой выполнил, то есть там сделана гидроизоляция, и квартиры отремонтированы за счет виновной стороны. Мы надеемся, что до Нового года ситуация поменяется и мы отремонтируем эти квартиры и кровлю.

Ежегодно в каждом районе Минска капитально ремонтируют в среднем двадцать многоэтажек. Сейчас обновляют постройку 1960-1970 годов. Государство оплачивает около 70 процентов общей стоимости: восстанавливают инженерные коммуникации, окна, системы отопления, ремонтируют кровлю и фасад. Новые газовые плиты, сантехнику, счетчики учета газа и воды покупают жильцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 62 триллиона рублей направят на программу развития ЖКХ Беларуси до 2015 года.