После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования

Новости Беларуси. Учеба в школе дает базовые знания, а специалистов делают вузы и профтехучилища. Тема специализированного образования недавно поднималась Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рабочие руки сегодня – одни самых востребованных на рынке. Не хватает продавцов, швей, монтажников, бетонщиков. Спрос на арматурщиков в 20 раз превысил число безработных. На селе – дефицит операторов машинного доения, электрогазосварщиков и электромонтеров. То есть тех самых «золотых» рабочих рук. А для остальных стран СНГ это уже хроническая проблема: квалифицированных строителей днем с огнем не сыскать. В России на пересчет авторемонтники, повара и автомеханики. Самые денежные рабочие вакансии в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, а также в производстве машин и оборудования. Модно. Престижно. Перспективно. Для кого рабочие специальности – такая необходимая ступень для профессионального роста? Будущее профобразования: оптимизация, практикоориентированность. Что еще? Они досконально знают устройство авто и смогут выполнить любую работу. Их профессии – прикладные и такие необходимые в обычной жизни.

Алексей Щара, выпускник Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:

У тебя есть автомобиль, который за определенное время нужно сделать. На это есть всего лишь три часа. Сначала российский Краснодар, потом Китай, теперь ждет встречи с Абу-Даби. Для Алексея 2017 год стал по-олимпиадному насыщенным. Вот только олимпиада нестандартная, профессиональная. WorldSkills белорусы успешно покоряют с 2014 года – говорит, стены родной альма-матер помогли. Алексей Щара:

Очень высокий уровень подготовки. Очень хорошая материальная база. Очень хорошие знания. Сегодня он, словно доктор, точно знает, где расположено автомобильное «сердце» и как починить любой «орган». Специализированный колледж закончил в 2016 году, сейчас учится в аграрном вузе. Говорит, именно средняя специальная ступень стала стартом для профессионального роста. А многим одногруппникам, к примеру, помогла определиться: как минимум треть из них работать пошли на завод. И Алексей – лишь один из выпускников. Всего за 70 лет истории в стенах колледжа подготовили свыше 24 тысяч специалистов. Профессионально-техническое и среднее специальное образование нынче в моде. Из года в год растет и престиж таких профессий. Анастасия Иванникова, СТВ:

Сегодня в автомеханическом колледже учится около 1600 человек. Хорошие теоретические и практические знания, а главное – возможность трудоустройства. Не зря Минский автомобильный завод находится буквально через дорогу. Беларусь входит в мировой топ по количеству студентов ВУЗов на 100 тысяч жителей. Учиться есть кому, а работать? Ведь если брать глобально, образование должно ориентироваться на потребности экономики. Всего среднее специальное и профессионально-техническое образование в Беларуси получают 190 тысяч человек. А это значит, что рабочие специальности популярны. Ежегодно более трети выпускников выбирают именно лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального роста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение. Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, вы будете востребованы всегда. Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы – конкурентоспособные товары завтрашнего дня. Современная база хорошей подготовке способствует, Александр Лукашенко смог в этом лично убедится. Вниманию главы государства – 20 новейших лабораторий, станция техобслуживания, автодром, специализированные классы для изучения правил дорожного движения. Три года назад создан был ресурсный центр.

Дмитрий Гемский, преподаватель Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:

У нас имеются электромобили – то есть на данный момент самая современная техника. У нас имеются иностранного происхождения автомобили и макеты. Кстати, как раз электромобилю Александр Лукашенко уделил особое внимание. В лаборатории диагностики Президент задержался дольше всего. Александр Лукашенко обсудил с педагогами принцип работы электрокаров, их возможности и преимущества, а после этого поручил привлечь лучших специалистов колледжа к разработке белорусской модели. Александр Лукашенко:

Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать. А вот успеть нужно до введения в строй атомной станции, когда электроэнергии будет достаточно.

Александр Лукашенко:

Вы меня убедили в том, что мы должны сделать хороший электромобиль. Ну хотя бы такой, для людей, чтобы они могли по городу проехать, на дачу съездить. Такими современными авто для диагностики и оборудованными классами сегодня заинтересовывают многих поступающих. А теперь – предложение от Президента – именно у выпускников колледжей и училищ, возможно, будут преимущества при поступлении в вуз. Ждут разве что роста популярности профессии среди... девушек. Пока на весь колледж лишь 5 представительниц прекрасного пола.

Александр Лукашенко:

Ребята с удовольствием занимаются? Молодцы, это – интересно. Это я попросил включить двигатель, потому что из сопровождающих меня 90 % водители автомобиля. Но спроси у них про двигатель внутреннего сгорания, как он работает, принцип его… Их надо сюда привести, чтобы они хоть посмотрели. Неудивительно, что именно направленности на практику в колледже, как, впрочем, и во всей системе профессионального образования, уделяется много внимания. Договоры заключены со многими промышленными гигантами. Показательный факт: из года в год растет популярность нашего профобразования за рубежом. Польша, Туркменистан, Эквадор – это лишь небольшой список стран-партнеров, заинтересованных в наших знаниях. Перспективы есть, уверен в этом и ректор республиканского Института профессионального образования (именно в колледже жизненные университеты проходит его сын).

Валерий Голубовский, ректор республиканского Института профессионального образования:

Встретил абитуриента этого набора в автомеханическом колледже, который сказал: «После 9 классов я выбрал профессию автомеханика. А дальше я хочу пойти на юридический. Хочу профессионально научиться работать, диагностировать автомобили и после создать свое собственное дело, знать, как его организовать, управлять этим процессом». То есть вот реальный, прагматичный подход человека, понимающего, что он хочет. Сейчас в Беларуси идет оптимизация системы профессионально-технических и средних специальных заведений. Вместо колледжей, колледжей при вузах, профессиональных лицеев появится профессиональный колледж. Инициативу Президент поддержал.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Это оптимальное выстраивание системы, которая более эффективно будет обеспечивать рабочими и кадрами, и специалистами со среднеспециальным образованием наш реальный сектор экономики. В том, что рабочие специальности – это перспективно, уверен и Максим Протасюк. В политехническом колледже на электрогазосварщика учится уже два года. Родной дядя стал примером: говорит, не жалел ни минуты.

Максим Протасюк, учащийся Кобринского государственного политехнического колледжа:

Я прихожу, мне это нравится. Я могу весь день варить, крутить сантехнику, обучаться чему-то. Просто набиваю руку. Каждый год в этом колледже готовят больше 200 рабочих. И это значимый показатель.