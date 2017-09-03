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После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования

03 сентября 2017 18:15
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Новости Беларуси. Учеба в школе дает базовые знания, а специалистов делают вузы и профтехучилища. Тема специализированного образования недавно поднималась Президентом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рабочие руки сегодня – одни самых востребованных на рынке. Не хватает продавцов, швей, монтажников, бетонщиков. Спрос на арматурщиков в 20 раз превысил число безработных. На селе – дефицит операторов машинного доения, электрогазосварщиков и электромонтеров. То есть тех самых «золотых» рабочих рук.

А для остальных стран СНГ это уже хроническая проблема: квалифицированных строителей днем с огнем не сыскать.

В России на пересчет авторемонтники, повара и автомеханики. Самые денежные рабочие вакансии в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, а также в производстве машин и оборудования.

Модно. Престижно. Перспективно. Для кого рабочие специальности – такая необходимая ступень для профессионального роста? Будущее профобразования: оптимизация, практикоориентированность. Что еще? Они досконально знают устройство авто и смогут выполнить любую работу. Их профессии – прикладные и такие необходимые в обычной жизни.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-1

Алексей Щара, выпускник Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:
У тебя есть автомобиль, который за определенное время нужно сделать. На это есть всего лишь три часа.

Сначала российский Краснодар, потом Китай, теперь ждет встречи с Абу-Даби. Для Алексея 2017 год стал по-олимпиадному насыщенным. Вот только олимпиада нестандартная, профессиональная.

WorldSkills белорусы успешно покоряют с 2014 года – говорит, стены родной альма-матер помогли.

Алексей Щара:
Очень высокий уровень подготовки. Очень хорошая материальная база. Очень хорошие знания.

Сегодня он, словно доктор, точно знает, где расположено автомобильное «сердце» и как починить любой «орган». Специализированный колледж закончил в 2016 году, сейчас учится в аграрном вузе. Говорит, именно средняя специальная ступень стала стартом для профессионального роста. А многим одногруппникам, к примеру, помогла определиться: как минимум треть из них работать пошли на завод.

И Алексей – лишь один из выпускников. Всего за 70 лет истории в стенах колледжа подготовили свыше 24 тысяч специалистов. Профессионально-техническое и среднее специальное образование нынче в моде. Из года в год растет и престиж таких профессий.

Анастасия Иванникова, СТВ:
Сегодня в автомеханическом колледже учится около 1600 человек. Хорошие теоретические и практические знания, а главное – возможность трудоустройства. Не зря Минский автомобильный завод находится буквально через дорогу.

Беларусь входит в мировой топ по количеству студентов ВУЗов на 100 тысяч жителей.

Учиться есть кому, а работать? Ведь если брать глобально, образование должно ориентироваться на потребности экономики. Всего среднее специальное и профессионально-техническое образование в Беларуси получают 190 тысяч человек. А это значит, что рабочие специальности популярны. Ежегодно более трети выпускников выбирают именно лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального роста.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение. Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, вы будете востребованы всегда. Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы – конкурентоспособные товары завтрашнего дня.

Современная база хорошей подготовке способствует, Александр Лукашенко смог в этом лично убедится.

Вниманию главы государства – 20 новейших лабораторий, станция техобслуживания, автодром, специализированные классы для изучения правил дорожного движения. Три года назад создан был ресурсный центр.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-7

Дмитрий Гемский, преподаватель Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М. С. Высоцкого:
У нас имеются электромобили – то есть на данный момент самая современная техника. У нас имеются иностранного происхождения автомобили и макеты.

Кстати, как раз электромобилю Александр Лукашенко уделил особое внимание.

В лаборатории диагностики Президент задержался дольше всего. Александр Лукашенко обсудил с педагогами принцип работы электрокаров, их возможности и преимущества, а после этого поручил привлечь лучших специалистов колледжа к разработке белорусской модели.

Александр Лукашенко:
Для меня главное, чтобы она была надежной, безопасной и долговечной, чтобы не надо было ее каждый год ремонтировать.

А вот успеть нужно до введения в строй атомной станции, когда электроэнергии будет достаточно.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-10

Александр Лукашенко:
Вы меня убедили в том, что мы должны сделать хороший электромобиль. Ну хотя бы такой, для людей, чтобы они могли по городу проехать, на дачу съездить.

Такими современными авто для диагностики и оборудованными классами сегодня заинтересовывают многих поступающих. А теперь – предложение от Президента – именно у выпускников колледжей и училищ, возможно, будут преимущества при поступлении в вуз.

Ждут разве что роста популярности профессии среди... девушек.

Пока на весь колледж лишь 5 представительниц прекрасного пола.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-13

Александр Лукашенко:
Ребята с удовольствием занимаются? Молодцы, это – интересно. Это я попросил включить двигатель, потому что из сопровождающих меня 90 % водители автомобиля. Но спроси у них про двигатель внутреннего сгорания, как он работает, принцип его… Их надо сюда привести, чтобы они хоть посмотрели.

Неудивительно, что именно направленности на практику в колледже, как, впрочем, и во всей системе профессионального образования, уделяется много внимания.

Договоры заключены со многими промышленными гигантами.

Показательный факт: из года в год растет популярность нашего профобразования за рубежом. Польша, Туркменистан, Эквадор – это лишь небольшой список стран-партнеров, заинтересованных в наших знаниях. Перспективы есть, уверен в этом и ректор республиканского Института профессионального образования (именно в колледже жизненные университеты проходит его сын).

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-16

Валерий Голубовский, ректор республиканского Института профессионального образования:
Встретил абитуриента этого набора в автомеханическом колледже, который сказал: «После 9 классов я выбрал профессию автомеханика. А дальше я хочу пойти на юридический. Хочу профессионально научиться работать, диагностировать автомобили и после создать свое собственное дело, знать, как его организовать, управлять этим процессом».

То есть вот реальный, прагматичный подход человека, понимающего, что он хочет.

Сейчас в Беларуси идет оптимизация системы профессионально-технических и средних специальных заведений. Вместо колледжей, колледжей при вузах, профессиональных лицеев появится профессиональный колледж. Инициативу Президент поддержал.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-19

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Это оптимальное выстраивание системы, которая более эффективно будет обеспечивать рабочими и кадрами, и специалистами со среднеспециальным образованием наш реальный сектор экономики.

В том, что рабочие специальности – это перспективно, уверен и Максим Протасюк. В политехническом колледже на электрогазосварщика учится уже два года. Родной дядя стал примером: говорит, не жалел ни минуты.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-22

Максим Протасюк, учащийся Кобринского государственного политехнического колледжа:
Я прихожу, мне это нравится. Я могу весь день варить, крутить сантехнику, обучаться чему-то. Просто набиваю руку.

Каждый год в этом колледже готовят больше 200 рабочих. И это значимый показатель.

После 9 класса я выбрал профессию автомеханика: почему растет престиж профтехнического и среднего специального образования-25

Александр Ющук, директор Кобринского государственного политехнического колледжа:
Кто тогда сможет построить дороги, многоквартирные жилые дома, в которых на сегодняшнем этапе используется и умная сантехника, например. Научный прогресс не стоит и за рабочими будущее.

# общество # Фотофакт # Учебный год 2017/2018

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