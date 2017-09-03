Это история совершенно уникального человека: что готовит телеканал СТВ для своих зрителей в новом телесезоне

Новости Беларуси. Увидеть творческий потенциал телеканала СТВ можно в нашем следующем материале. Перед началом нового сезона мы собрали самые горячие теленовинки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нина Богданова, ведущая СТВ:

Это наша задача – повысить медицинскую грамотность населения. И даже меня, блондинки. Светило медицины в ней рассмотрели родители еще в школе, но стать им она сможет только сейчас. Теперь теледоктор Нина Богданова готова оказать не только первую медицинскую помощь. Нина Богданова:

Покататься с бригадой скорой помощи – это серьезно, и я бы даже сказала стресс для меня. Зайти в лабораторию и расчленить зараженного клеща – это любопытно. Попасть в инфекционную больницу – это экстремально. В общем, вся палитра ощущений ждет нас. Каждую субботу в 10:30 26 минут здоровой информации. Тему программы, по сути, определяет каждый из нас. На официальном сайте СТВ, а также в социальных сетях уже можно задать интересующие вопросы. Нина Богданова и герои «Теледоктора» готовы ответить на каждый из них!

Наталья Голубева, писатель, сценарист:

Классный актер... он не играет, он живет! Писатель и сценарист Наталья Голубева делится совместными с нашим телеканалом планами. Совсем скоро на кнопке СТВ документальный фильм «Франциск Скорина». Наталья Голубева:

Это история совершенно уникального человека, человека, который был одержим идеей. О Скорине, а с ним и всем книжном деле, журналисты СТВ подготовили сразу цикл документальных фильмов. Мы исколесили Польшу, Чехию, Италию... Собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию, побывали в воссозданной скориновской типографии, держали в руках первую Библию, напечатанную на белорусском. Анастасия Бенедисюк, корреспондент СТВ:

То есть получается, что Скорина собственноручно подтверждает: этот труд – Псалтырь – выпущен за средства виленского мецената. Расскажем о культовом произведении – «Тарас на Парнасе», поэме, ставшей загадкой для литературы, времени и страны. Журналист СТВ Дмитрий Боярович прошел по следам лесника и готов показать, откуда герой попадает в преисподнюю и как сейчас выглядит знаменитое Путевище.

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

У нашым фільме мы ўзнаўляем ноты 90-гадовай даўніны Мікалая Аладава для камічнай оперы «Тарас на Парнасе». Яна была напісаная для клавіра, і зараз наш глядач можа не толькі чытаць «Тараса на Парнасе», але і слухаць. И «Николай Гусовский: рожденный заново». Почему его «Песня про зубра» так и не попала к адресату – Папе Римскому? Как нашему поэту удалось убедить королеву стать спонсором бессмертного творения? И кто уже в наши дни воссоздал одно из лучших произведений эпохи Ренессанса? Игорь Позняк разгадал все тайны этой невероятно запутанной истории.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания, ведущий СТВ:

Это не совсем то, что нам говорили в школе – что это гимн природе, описание зубра, его мощи. На самом деле, если хотите, это первое белорусское политическое произведение. Это произведение, в котором, пожалуй, впервые уже в средние века звучат призывы к интеграции. К европейской интеграции. Анастасия Бенедисюк:

Для нас, телевизионщиков, новый сезон сродни полету в космос. На телеорбиту выходят новые проекты и с новой силой загораются телезвезды. К полету начинаем готовиться еще зимой (обязательно по земным меркам), а осенью, по сути, выходим пусть не в космическое, а медиапространство! На космический корабль похоже и новое оснащение в аппаратных и телестудиях. Уже в новом сезоне на СТВ самая качественная картинка: телеканал переходит на новый стандарт высокой четкости.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это разительно будет отличаться от того, что было раньше. Будет более четкая картинка, сочные краски, стереовещание. Мы будем первые, надеюсь, в этом деле. А еще обновленное оформление, графика, музыкальные отбивки. К слову, музыки на СТВ традиционно будет много. «Золотая коллекция белорусской песни» продолжит радовать. 3 сентября – Полоцк, 4 октября – Гродно, 15 ноября – Молодечно, 6 декабря – Дворец спорта в Минске. В общем, проект стал поистине передвижным фестивалем.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Люди с цветами, нарядные, красивые. Они поют вместе с нами эти песни, мы за кулисами (я имею ввиду ведущих) тоже всегда поем, танцуем.