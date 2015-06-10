Поручение Мингорисполкома: блюда национальной белорусской кухни появятся во всех кафе города

Новости Беларуси. Белорусские традиции в массы. Колдуны, драники, соленья и не только появятся во всех минских кафе.

Это поручение Мингорисполкома не коснется только тех ресторанов, которые раньше предлагали национальную кухню других стран.

Как скоро мы увидим обновленные меню, пока не известно. Конкретных жестких сроков нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Позиционировать белорусскую кухню, как я уже говорил, этот вопрос у нас постоянно является актуальным. Те гости, который приезжали к нам на чемпионат мира, 85% в каждом кафе и ресторане спрашивали национальную белорусскую кухню. Поэтому сегодня мы работаем над созданием сети бистро белорусской кухни. В ближайшее время у нас запланировано открытие трех объектов сети белорусской кухни. Сегодня мы работаем с инвесторами, которые тоже хотят открыть белорусскую кухню. Мы идем даже на то, что предоставляем определенные льготы.