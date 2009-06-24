Портреты Радзивиллов вернутся в Беларусь — электронными копиями

48 копий портретов представителей рода Радзивиллов уже выполнены. Оригиналы находятся в Народном музее в Варшаве.

Обсуждается также вопрос передачи на депозит музею в Несвиже двух портретов и двух предметов радзивилловской столовой посуды. В целом белорусская сторона просит рассмотреть возможность изготовления электронных копий 80 портретов Радзивиллов несвижской коллекции, которые были переданы Польской Народной Республике в 1950 году, а также портретов собственников Мирского замка, копий мебели и произведений декоративно-прикладного искусства, созданных на территории ВКЛ.

В ходе сегодняшней встречи Белорусско-польской консультативной комиссии по делам историко-культурного наследия, в которой принимал участие заместитель министра культуры и национального наследия Республики Польша Томаш Мерта, стороны договорились о необходимости продолжить совместную работу по изучению художественного собрания Радзивиллов и организовать в ближайшей перспективе соответствующую выставку с тем, что экспонировать ее поочередно в Польше и Беларуси. В ближайшее время белорусские и польские музеи приступят к разработке концепции выставочного проекта.

Белорусско-польская консультативная комиссия обсудила сегодня в Гродно целый спектр вопросов, причем, как отметил заместитель министра культуры Беларуси Владимир Гридюшко, заседание носило рабочий характер. Речь, в частности, шла о реставрации дворцово-паркового ансамбля в Несвиже и участии польских реставраторов в восстановлении главного фасада замка, реставрации замковой каплицы.

Одной из тем заседания стала так называемая реституция Лавришевского Евангелия. Как сообщил Владимир Гридюшко, электронная копия рукописного издания уже выполнена, но пока оговариваются условия его передачи в Беларусь. Ранее белорусская сторона обращалась к Министерству культуры Польши за содействием в этом вопросе, однако из-за того, что Евангелие находится в частном владении, вопрос о его продаже Беларуси невозможно решить на уровне министерств.

Белорусские и польские эксперты обсудили также вопросы подготовки совместного издания научного инвентарного каталога портретов из Несвижского дворца, изготовления копий некоторых значимых документов и портретов из коллекции Национального музея в Варшаве и Главного архива старинных актов для их передачи в Национальный исторический музей Беларуси.

Кроме того, рассматривалось участие белорусской стороны в праздновании 600-летия Грюнвальдской битвы. В частности, в Национальном музее истории и культуры Беларуси в 2010 году будет организована выставка, посвященная этому историческому событию.

На заседании также был поднят вопрос о реализации трансграничного предложения о внесении Августовского канала в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как отметил Владимир Гридюшко, в ближайшее время эксперты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО приедут в Беларусь для оценки потенциала памятника и возможности его включения в список, сообщает БЕЛТА.