В 2008 году два человека были приговорены к смертной казни

Это отметил сегодня генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

При чем смертные приговоры выносились только за особо тяжкие преступления. Так в одном из двух упомянутых случаев, это убийство ребенка. На сегодняшний день у судов есть альтернатива в виде пожизненного заключения. Как подчеркнул генеральный прокурор, сама возможность применения смертной казни в соответствии с законом, как исключительной меры наказания, за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда, предусмотрена статьей 24 Конституции Республики Беларусь.

- Сама по себе эта мера носит превентивный характер. В 97-98 годах было более 39-40 приговоров к смертной казни. Прошлый год - два приговора, - сообщил Григорий Василевич.

Напомним в 1996 году вопрос отмены смертной казни в Республике Беларусь был вынесен на всенародный референдум. Болеем 80% белорусов высказались за сохранение смертной казни в качестве высшей меры наказания.