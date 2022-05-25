Портреты птиц и рыб собраны из овощей и фруктов. Чем уникальны работы художника Андруковича?

В картинной галерее «Мастацтва» Белорусского союза художников открылась выставка Константина Андруковича, которая называется «Мы помним тебя, Джузеппе», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Свои работы художник посвятил знаменитому итальянскому мастеру живописи XVI века, произведения которого известны во всем мире.

Константин Андрукович, художник:

На выставке представлено 17 работ разного размера. В основном это натюрморты из фруктов и овощей, травы. Они все слеплены в портреты, некоторые в изображения рыб, птиц, «Кузнечик» – есть работа у меня такая. Они создавались, конечно, не в один год: 2019, 2020, 2021 год. В результате вышло то, что вышло. Я считаю, что выставка получилась, поскольку они здесь развешены с толком. Начинаешь думать, из чего делать глаза, потом ноги из чего, как сделать туловище. И получается, что выкладываешь. Листик здесь нарисовал, здесь нарисовал ягодку, стручки от фасоли. Там какие-то другие овощи или фрукты.

Творчество Джузеппе Арчимбольдо и по сей день оказывает большое влияние на художников всего мира. Он был выдающимся живописцем, декоратором и создал свой уникальный стиль. Автор писал портреты, фигуры и композиции как натюрморты, раскладывая фрукты и овощи.

Константин Андрукович:

Верхняя работа называется «Рыба лето», а нижняя – «Рыба осень». Натюрморты, собранные в виде изображения рыб. На верхней работе представлены огурец, цветок лилии, черника, травы какие-то неизвестные. А на нижней – плоды осени. Груша, яблоко, кукуруза, ягоды какие-то, ветви сухие, листья.