Поражен вашими успехами в сфере здравоохранения: исполнительный директор ЮНЕЙДС Мишель Сидибе

Новости Беларуси. Беларусь, по расчетам ЮНЭЙДС, может первой в мире победит ВИЧ. Достижения отечественного здравоохранения в борьбе с этим заболеванием обсуждали 13 апреля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с исполнительным директором объединенной программы ООН Мишелем Сидибе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поверх делового костюма – белый халат. Зам генсекретаря ООН и исполнительный директор ЮНЕЙДС Мишель Сидибе посетил РНПЦ «Мать и дитя». Глава объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД пообщался не только с врачами, но и будущими мамами. Беларусь – одна из немногих стран, близких к достижению Целей тысячелетия ООН. У нас лучший показатель в обеспечении материнского и младенческого здоровья, и все это, отмечает господин Сидибе, впечатляет. Впрочем, основная цель его организации – борьба с ВИЧ и СПИД.

Екатерина Жилянина, СТВ:

В последние годы Беларусь добилась впечатляющих результатов в борьбе с ВИЧ. Удалось ограничить распространение инфекции, увеличить доступ заразившихся к медикаментам. Но главное достижение –

Беларусь стала первой страной, которая смогла предотвратить передачу ВИЧ от матери к новорожденному. За исключение такого пути инфицирования Беларусь получила соответствующий сертификат Всемирной организации здравоохранения, а наш опыт рекомендован для применения в других странах. Мишель Сидибе, а точнее организация, которую он возглавляет, уже давно и плодотворно сотрудничает с нашей страной. Борьба с ВИЧ, туберкулезом, охрана здоровья. 13 апреля из рук Президент он получил медаль Франциска Скорины.

Александр Лукашенко:

Я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность ту за колоссальную помощь и поддержку, оказанную Беларуси в области здравоохранения, особенно в борьбе с ВИЧ/СПИД. Я благодарю вас за ту оценку, которую вы даете Беларуси в работе по преодолению этой болезни.

Я вам скажу откровенно: если бы не было такой вашей поддержки в борьбе с этой болезнью, мы никогда бы не добились таких результатов. Позвольте мне выполнить приятную миссию – вы награждаетесь высокой государственной наградой нашей страны за тот огромный вклад, который вы внесли в здравоохранение Беларуси. Позвольте мне в начале нашей встречи вручить вам эту заслуженную награду. Сам Мишель Сидибе отмечает свою признательность Беларуси. И, конечно, не только за высокую награду. За тот вклад, который страна внесла и продолжает вносить в общее дело. В планах ООН – ликвидировать СПИД к 2030 году. Последние данные говорят о том, что ранний старт терапии и усиленная профилактика позволит к этому времени предотвратить 21 миллионов смертей и 28 миллионов новых случаев заражения ВИЧ. Для того, чтобы остановить распространение болезни, нужно увеличить охват лечения. В противном случае ситуация еще больше выходит из-под контроля. Вот почему Беларусь уделяет этому такое внимание. Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня мы лечим порядка 8000 человек. Я думаю, что в 2018 году мы будем лечить около 20 тысяч больных антиретровирусной терапией благодаря тому, что мы начинаем закупки лекарственных средств на мировой площадке. По состоянию на начало марта 2017 года в нашей стране зарегистрировано 22 649 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель распространенности – чуть более 182 случаев на 100 тысяч жителей. Вообще же более 2/3 всех ВИЧ-инфицированных в мире живут в Африке. Беларусь, так считают в организации ЮНЭЙДС, – для этого континента может стать мостом на пути к восстановлению.

Мишель Сидибе, исполнительный директор объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД:

Наша организация нацелена на достижение социальной справедливости, что бы каждый человек имел доступ ко всем социальным благам. Именно таким курсом идет Беларусь.