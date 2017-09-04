Пора элегантности и благородной красоты: какая женская одежда и цвета в моде нынешней осенью

Осень в моде, роскошная и сама себе на уме.

Юлия Гилевич, дизайнер одежды:

Те тенденции, на которые я обратила внимание, это преобладание красного цвета в гардеробе. Чем больше красного, потому что немного устали от пастельных тонов. Чернулся черный всеми любимый. Теперь любители черного торжествуют. И миксуют черный с красным – это беспроигрышный вариант.

Однозначно обратить внимание осенью на всевозможные плащи, тренчи, удлиненные куртки: легкие, более утепленные. Но тем не менее тренч – это как одна из основателей гардероба, основная тенденция, его составляющая база. Иметь в шкафу обязательно.

Это тренч песочного цвета с бежевым оттенком. Он может заменить платье в прохладное время года, а может служить полноценным тренчем с воланами. Однозначно будет притягивать внимание и обозначать посыл к роскоши, возможно. На определенном человеке может сыграть именно такую роль.

Здесь смесь шелка и полиэстера. Такой глянцевый отлив, но не пошлый, не вульгарный, а немножко мягкий блеск и при всей жесткости материала какой-то посыл к женственности и брутальности одновременно. У женщин это сочетание – это, однозначно, вопрос умения носить такое изделие и комфортно себя в нем ощущать. Потому что позволить себе длинное черное изделие как элемент верхней одежды – это достаточно смелое решение.