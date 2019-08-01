Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против

Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными транспортными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными транспортными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Главное здесь безопасность не только любителей прокатиться с ветерком, но и пешеходов.
Григорий Азарёнок продолжит.
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