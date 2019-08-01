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Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против

01 августа 2019 20:30
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Новости Беларуси. Электросамокаты, велосипеды с электродвигателем и прочие популярные в последнее время средства передвижения вскоре станут полноценными транспортными средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Популярный шеринг. Электросамокаты и велосипеды – все за и против -1

Главное здесь безопасность не только любителей прокатиться с ветерком, но и пешеходов.

Григорий Азарёнок продолжит.

Как работает шеринг в Беларуси и кто ездит бесплатно?

Подросток скинул каршеринговый велосипед в Свислочь, а его друг снимал это на видео

# Необычный транспорт # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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