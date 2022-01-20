Популярнее всего имена София и Максим. Сколько малышей родилось во Фрунзенском районе в 2021-м?

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе в 2021 году зарегистрировали почти 4 000 новорожденных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Больше половины из них мальчики, в том числе 52 двойни. В 55 семьях родился пятый малыш. А одна из семей пополнилась 11-м ребенком. Средний возраст мам в районе составил 30 лет, отцов – 32 года.

Самыми популярными женскими именами во Фрунзенском районе стали София и Анна. На третьем месте с небольшим отрывом – Алиса и Мария.