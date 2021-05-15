«Попросили предоставить коды СМС-сообщений». В Минске задержали очередную группу телефонных мошенников

Новости Беларуси. МВД сообщает об очередном задержании телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действовали злоумышленники по уже традиционной схеме.

Представляясь банковскими сотрудниками, узнавали конфиденциальную информацию о счетах. На мошенников вышли оперативники Управления «К». Задерживали подельников одновременно в различных районах Минска. Правоохранители рассказали, что самая крупная сумма, которой удалось завладеть аферистам, превышает 280 тысяч рублей.

Владимир Зайцев, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Злоумышленники осуществили телефонный звонок посредством интернет-мессенджера, представились сотрудником банка и под вымышленным, мошенническим предлогом попросили предоставить коды из СМС-сообщений, которые явились сеансовыми паролями для доступа к счету. В последующем, завладев полученной информацией, они осуществили вывод денежных средств с депозитного счета на подставные банковские карт-счета и в последующем обналичили деньги в банкоматах на территории города Минска.

«Каждая экспертиза уникальная». Как расследуют преступления интернет-мошенников?

Действиям задержанных дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.