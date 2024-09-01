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Попросили главного баритона Большого театра перечислить страны, где он гастролировал – цифра шокирует

01 сентября 2024 07:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Можно перечислить все страны, где вы гастролировали?

Попросили главного баритона Большого театра перечислить страны, где он гастролировал – цифра шокирует-2

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Я все страны, наверное, не вспомню. 30 с лишним стран.

Александр Осенко:
Последние гастроли были в Центральной Америке. Как там зритель?

Владимир Громов:
Моя профессия отрадна еще тем, что я объездил столько стран, где люди специально едут, разрабатывают маршруты, чтобы что-то посмотреть. Благодарю Бога, что направил меня в такую профессию.

Александр Осенко:
А где более благодарный зритель?

Владимир Громов:
Наверное, те зрители, которые тебя уже знают, и вот эта радость узнавания… Мне кажется, все-таки наша публика более отзывчивая.

# Интервью # Александр Осенко # Владимир Громов

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