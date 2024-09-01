Попросили главного баритона Большого театра перечислить страны, где он гастролировал – цифра шокирует

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Можно перечислить все страны, где вы гастролировали?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Громов.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Я все страны, наверное, не вспомню. 30 с лишним стран.

Александр Осенко:

Последние гастроли были в Центральной Америке. Как там зритель?

Владимир Громов:

Моя профессия отрадна еще тем, что я объездил столько стран, где люди специально едут, разрабатывают маршруты, чтобы что-то посмотреть. Благодарю Бога, что направил меня в такую профессию.

Александр Осенко:

А где более благодарный зритель?

Владимир Громов:

Наверное, те зрители, которые тебя уже знают, и вот эта радость узнавания… Мне кажется, все-таки наша публика более отзывчивая.