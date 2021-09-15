«Помимо льготного налогообложения для отрядников, должно быть ещё что-то». В Минске обсудили, чего молодёжь добивается от государства

Новости Беларуси. «Молодость, труд, единство». Такой девиз 15 сентября выбрали для встречи, на которой командиры студенческих отрядов и лидеры БРСМ смогли пообщаться с заместителем главы Администрации Президента Беларуси Игорем Луцким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение студенческих отрядов объединяет более 26 тысяч юношей и девушек, которые в свободное от учебы время работают в различных направлениях: строительстве, медицине, сельском хозяйстве и преподавательской деятельности. Игорь Луцкий на встрече с активом БРСМ: «Необходимо расширять возможности труда для молодежи». Читайте здесь.

Его представители принимали участие в возведении БелАЭС, Национальной библиотеки, «Минск-Арены» и других масштабных проектах.

Борис Морозов, командир студенческого строительный отряда «Ритм» имени Героя Советского Союза П.Е. Куприянова:

Движение развивается, о движении знают и его пытаются как-то и стимулировать, и направлять, предоставляют ему всяческие возможности и различного рода преференции в том числе. Помимо льготного налогообложения для отрядников, должно быть еще что-то, вот это «что-то» зарождается на проектах. На таких больших проектах, как Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости», производственный проект «Атлант», сельскохозяйственный проект «Толочин». И после всего этого происходит сплачивание не только внутри отряда, но в рамках целого проекта.