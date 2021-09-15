Игорь Луцкий на встрече с активом БРСМ: «Необходимо расширять возможности труда для молодёжи»

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Необходимо расширять возможности труда для молодежи и не нужно зацикливаться только лишь на БРСМ. Студотрядовское движение – это движение всей молодежи Беларуси, и указ распространяется на всю молодежь. Поэтому те льготы и преференции, которые государство определило для студенческого стройотрядовского движения, беспрецедентны. На территории постсоветских государств мы, наверное, единственные такие, кто сохранил движение в таком масштабе. Поэтому все то, что сегодня происходит накануне большого праздника, Дня народного единства, укрепляет веру в то, что подрастающее молодое поколение мы вырастили достойными патриотами нашей страны.