Игорь Луцкий на встрече с активом БРСМ: «Необходимо расширять возможности труда для молодёжи»
Новости Беларуси. «Молодость, труд, единство». Такой девиз 15 сентября выбрали для встречи, на которой командиры студенческих отрядов и лидеры БРСМ, смогли пообщаться с заместителем главы Администрации Президента Беларуси Игорем Луцким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Необходимо расширять возможности труда для молодежи и не нужно зацикливаться только лишь на БРСМ. Студотрядовское движение – это движение всей молодежи Беларуси, и указ распространяется на всю молодежь. Поэтому те льготы и преференции, которые государство определило для студенческого стройотрядовского движения, беспрецедентны. На территории постсоветских государств мы, наверное, единственные такие, кто сохранил движение в таком масштабе. Поэтому все то, что сегодня происходит накануне большого праздника, Дня народного единства, укрепляет веру в то, что подрастающее молодое поколение мы вырастили достойными патриотами нашей страны.
Накануне самого молодого государственного праздника страны – Дня народного единства, в Минске встретились более 700 участников трудового движения из всех регионов Беларуси. Центральным мероприятием двухдневного форума станет марафон, который объединит 3 тысячи человек из разных уголков страны. А далее продолжит свой путь по регионам в формате праздника студенческих отрядов.