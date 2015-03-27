Поменял имя - переписал судьбу? Правда или вымысел?

Вера Брежнева в прошлом Галушко. Сменить украинскую фамилию девушке предложил продюсер. Творческий псевдоним придумали неспроста: как-никак поп-звезда «землячка» Леонида Брежнева.

А вот казус на одном из конкурсов помог Каролине Куек стать певицей Ани Лорак. Девушка собиралась выступать под своим именем. Но в программе уже была заявлена российская певица Королина.

Менять фамилию - прихоть не только богатых и знаменитых. Стандартные процедуры со сменой данных в паспорте проводят в любом отделе ЗАГСа. Главное - причина, по которой вы хотите ее изменить.

До 16 лет человек живет с тем именем, которым наградили родители. А дальше уже может сам решать, кем ему стать.

Две фотографии, паспорт, оригинал - изменяемый документ и заявление. С таким пакетом бумаг вы должны прийти в ЗАГС по месту регистрации.

Срок рассмотрения вашего заявления - один месяц. Согласно закону ваши данные проверят в отделе Внутренних дел, затем перенаправят в главный отдел управления юстиции.

У каждого имени, фамилии, отчества, какими бы они ни были, есть свой смысл и очень важный. Зачастую, мы просто не обращаем на него внимания.

По мнению астрологов, смена своих данных не сотрет прошлое, то, что дано предками. Вы просто будете жить под двумя «жизненными программами».

Ирина Махнач, астролог:

Часто говорят: «У меня такая сложная судьба! Может быть, мне поменять имя, или фамилию, и все у меня поменяется?!» Я должна сказать, что по большому-то счету, человек меняется внутри. Когда он что-то переосмысливает, по-другому смотрит на мир, тогда действительно меняется его судьба. Но имя на определённых этапах может действительно помочь тебе в твоих замыслах, целях.

Изменять код, полученный при рождении, или нет, - это уже дело каждого. И все же, прежде чем решиться на такой важный шаг, сотни раз обдумайте.