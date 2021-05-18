«Полётное задание выполнено полностью». Побывали в Мачулищах, куда приземлился груз с китайской вакциной

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Китая. Лайнер с вакциной от COVID-19 приземлился на аэродроме Мачулищи, откуда накануне совершал вылет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа приняла ценный груз и выяснила его дальнейшую судьбу.

Юлия Стриго, корреспондент:

На время пандемии аэродром Мачулищи превратился в площадку взаимной международной поддержки. Еще в январе отсюда наша страна одна из первых передала гуманитарную помощь в Китай. Это было поручение главы государства. Спустя время Китайская Народная Республика подставила плечо в борьбе с COVID-19 уже нашей стране. И если вначале мы обменивались необходимыми средствами защиты, то сейчас речь идет о вакцине. Сегодня в Беларусь прибыла ее очередная партия из Пекина.

Общая протяженность маршрута военного борта составила свыше 13 тысяч километров. За 20 часов полета два экипажа пересекли пять часовых поясов. Белорусских летчиков с грузом в 14 тонн на родине встречали министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси.

Товарищ командующий, полетное задание выполнено полностью, без замечаний.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Министерства обороны Беларуси:

Это уже у нас практически пятый рейс. Пятый рейс, который мы совершаем с момента того, как Республика Беларусь первый раз оказала Китайской Народной Республике поддержку в те сложные времена, когда у них было все сложно. Сейчас Китайская Народная Республика нам помогает и мы благодарны. Мы, Вооруженные Силы, и выполняем эти задачи.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Именно с китайской стороной наиболее эффективное взаимодействие без каких-либо проволочек и задержек. В аэропорту Пекина груз был сформирован, загружен в самолет. На территории нашей страны, безусловно, при полном взаимодействии и содействии Министерства обороны, Министерства иностранных дел, государственных пограничного и таможенного комитетов мы действовали. И сейчас силами курсантов Университета гражданской защиты МЧС организована разгрузка вакцины для того, чтобы максимально быстро передать ее в структуры Министерства здравоохранения. Се Сяоюн: «Эффективность колеблется от 80 до 90 %. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире» Сегодня в Беларуси используются два вида вакцины – российская, известная всем по названию «Спутник-V», и китайская от крупнейшей фармкорпорации Sinopharm. По аналогии зарубежных вакцин наши специалисты занимаются и собственным производством препарата. Массовая вакцинация в Беларуси началась в апреле «Не в рамках 10-15 случаев». Что рассказал Дмитрий Пиневич во время получения гуманитарного груза из Китая?