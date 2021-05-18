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Се Сяоюн: «Эффективность колеблется от 80 до 90%. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире»

18 мая 2021 19:05
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Китая. Лайнер с вакциной от COVID-19 приземлился на аэродроме Мачулищи, откуда накануне совершал вылет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полётное задание выполнено полностью, без замечаний». Побывали в Мачулищах, куда приземлился груз с китайской вакциной

Общая протяженность маршрута военного борта составила свыше 13 тысяч километров. За 20 часов полета два экипажа пересекли пять часовых поясов. Белорусских летчиков с грузом в 14 тонн на родине встречали министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси. 

Се Сяоюн: «Эффективность колеблется от 80 до 90%. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире»-1

Объем предоставленной Китаем безвозмездной помощи – 300 тысяч доз вакцины. Она уже доказала свою эффективность и одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования. 

«Не в рамках 10-15 случаев». Что рассказал Дмитрий Пиневич во время получения гуманитарного груза из Китая?

Се Сяоюн: «Эффективность колеблется от 80 до 90%. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире»-4

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Эффективность китайской вакцины очень высокая, но зависит от разных штаммов, разных условий. Эффективность колеблется от 80 до 90 %. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире вакциной.

Китайская сторона выразила готовность продолжить плодотворное сотрудничество с Беларусью, в том числе в области вакцинации, для эффективной защиты здоровья людей и безопасности обеих стран.

# Коронавирус # общество # Се Сяоюн # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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