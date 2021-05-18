Се Сяоюн: «Эффективность колеблется от 80 до 90%. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире»

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Китая. Лайнер с вакциной от COVID-19 приземлился на аэродроме Мачулищи, откуда накануне совершал вылет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Полётное задание выполнено полностью, без замечаний». Побывали в Мачулищах, куда приземлился груз с китайской вакциной

Общая протяженность маршрута военного борта составила свыше 13 тысяч километров. За 20 часов полета два экипажа пересекли пять часовых поясов. Белорусских летчиков с грузом в 14 тонн на родине встречали министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси.