«Не в рамках 10-15 случаев». Что рассказал Дмитрий Пиневич во время получения гуманитарного груза из Китая?

Общая протяженность маршрута военного борта составила свыше 13 тысяч километров. За 20 часов полета два экипажа пересекли пять часовых поясов. Белорусских летчиков с грузом в 14 тонн на родине встречали министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

В настоящее время, когда коронавирусная инфекция все-таки при всех – мы уже как бы с ней живем и боремся достаточно длительное время – все равно имеются некоторые элементы тех вещей, в которых мы не уверены на 100 %. Поэтому, даже исходя из этого компонента, применение нескольких вакцин, и не в рамках 10-15 случаев, а идут случаи на тысячи, крайне важно.