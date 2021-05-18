«Не в рамках 10-15 случаев». Что рассказал Дмитрий Пиневич во время получения гуманитарного груза из Китая?

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Китая. Лайнер с вакциной от COVID-19 приземлился на аэродроме Мачулищи, откуда накануне совершал вылет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Полётное задание выполнено полностью, без замечаний». Побывали в Мачулищах, куда приземлился груз с китайской вакциной
Общая протяженность маршрута военного борта составила свыше 13 тысяч километров. За 20 часов полета два экипажа пересекли пять часовых поясов. Белорусских летчиков с грузом в 14 тонн на родине встречали министр здравоохранения и посол КНР в Беларуси.
Се Сяоюн: «Эффективность колеблется от 80 до 90 %. Китайская вакцина считается самой безопасной в мире»
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
В настоящее время, когда коронавирусная инфекция все-таки при всех – мы уже как бы с ней живем и боремся достаточно длительное время – все равно имеются некоторые элементы тех вещей, в которых мы не уверены на 100 %. Поэтому, даже исходя из этого компонента, применение нескольких вакцин, и не в рамках 10-15 случаев, а идут случаи на тысячи, крайне важно.