«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году

Подготовку начали еще пару месяцев назад. Проверили исправность подключения световых элементов, провели ремонт поврежденных конструкций. В 2022 году райцентр украшают две новогодние красавицы. Главная елка по традиции разместилась на центральной площади Несвижа. На ней десятки золотых и серебряных шаров. Вторая ель установлена у местного дома культуры.

Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:

Что касается новинки, в этом году мы занялись вплотную благоустройством улицы Слуцкой. И это отразилось на новогоднем оформлении. В связи с тем, что идея зародилась у нас еще в прошлом году, сделать растяжки с новогодней иллюминацией через всю улицу, а она у нас достаточно презентабельная, мы провели благоустройство данной улицы. В текущем году установили опоры уличного освещения, которые стояли друг напротив друга, и это позволило реализовать эту идею. Получилось достаточно празднично, по-новогоднему.