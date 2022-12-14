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«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году

14 декабря 2022 14:12
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Новости Беларуси. Несвиж, один из главных исторических центров Минской области, украсили к предстоящим праздникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году-1

Подготовку начали еще пару месяцев назад. Проверили исправность подключения световых элементов, провели ремонт поврежденных конструкций. В 2022 году райцентр украшают две новогодние красавицы. Главная елка по традиции разместилась на центральной площади Несвижа. На ней десятки золотых и серебряных шаров. Вторая ель установлена у местного дома культуры.

«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году-4

Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:
Что касается новинки, в этом году мы занялись вплотную благоустройством улицы Слуцкой. И это отразилось на новогоднем оформлении. В связи с тем, что идея зародилась у нас еще в прошлом году, сделать растяжки с новогодней иллюминацией через всю улицу, а она у нас достаточно презентабельная, мы провели благоустройство данной улицы. В текущем году установили опоры уличного освещения, которые стояли друг напротив друга, и это позволило реализовать эту идею. Получилось достаточно празднично, по-новогоднему.

«Получилось достаточно празднично». Несвиж украсили к Новому году-7

Также в центре города обновили опоры уличного освещения. Около 20 мачт украсили световыми элементами в виде сосулек. Придала новогодней атмосферы и праздничная инсталляция в виде оленя с санями и елкой.

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# Новый год # общество # Юлия Конищева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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