Польская виза в этом году не подорожает

Стоимость польской визы для белорусов после вступления страны в Шенген до конца года не изменится.

Об этом дипломаты двух стран договорились в Варшаве. Отметим, что ранее Польша собиралась увеличить стоимость визы до 60 евро с первого ноября. Благодаря переговорам эту дату перенесли на начало года.

Наша страна предложила в двустороннем порядке упростить процедуру получения виз для отдельных категорий граждан. В частности, для несовершеннолетних, инвалидов, творческих коллективов и спортсменов. Однако Польша пока не дала согласия. Чего не скажешь о Литве.

Согласно недавнему соглашению, дети до 16 лет, пожилые люди старше 65-и и инвалиды смогут получать многократные визы в Литву сроком действия до 3 лет. Также граждане обеих стран смогут пребывать на территории друг друга до 180 дней в течение года, из которых 90 можно находится в стране непрерывно.

